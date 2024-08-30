Премьер Мишустин уволил замминистра просвещения Дениса Грибова

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил заместителя министра просвещения Дениса Грибова. Распоряжение об освобождении от должности появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

Грибов покинул пост по собственному желанию. «Освободить Грибова Дениса Евгеньевича от должности заместителя министра просвещения Российской Федерации по его просьбе», — отмечается в документе.

Он получил назначение на должность заместителя министра просвещения в 2020 году.

До этого глава российского кабмина сменил замминистра здравоохранения России Павла Пугачева.

Другим распоряжением Мишустин назначил на пост замминистра здравоохранения Вадима Ванькова.

14 августа была освобождена от должности глава Росмолодежи Ксения Разуваева. Тогда подчеркивалось, что временно исполнять обязанности руководителя ведомства доверили ее заместителю Денису Аширову.