Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:34, 14 августа 2024Россия

Главу Росмолодежи освободили от должности

Премьер Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Разуваеву
Ксения Разуваева

Ксения Разуваева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву, соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте кабмина.

Временно исполнять обязанности руководителя ведомства доверили заместителю Разуваевой Денису Аширову.

Разуваева пояснила, что сама захотела уволиться по личным обстоятельствам. «Им я должна посвятить большую часть своего времени. И понимаю, что это не должно быть в ущерб работе», — призналась она в Telegram-канале.

Разуваева стала руководить Росмолодежью в мае 2021 года. До этого она сотрудничала с командой первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, который курирует в том числе проекты в сфере молодежной политики.

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор не уволил арестованного за взятки зама и объяснился. Он отметил, что Вячеслав Вахрин не получает зарплату, хотя по-прежнему числится госслужащим.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Командир «Ахмата» рассказал о раскрытом плане ВСУ захватить Курскую АЭС

      Стало известно об ухудшении состояния секс-символа советского кино Елены Кондулайнен

      Стало известно о плане премьера Индии посетить Украину

      На Западе признали устойчивость политической системы в России

      МИД России заявил о долгосрочной паузе в переговорах с Украиной

      Знаменосец сборной Италии сломал локоть на церемонии закрытия Олимпиады

      Главу Росмолодежи освободили от должности

      Россиянин смог погасить часть ипотеки после одной покупки

      Стало известно об активизации российских военных в Запорожской области

      В российском городе нашли редкие грибы непристойной формы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше