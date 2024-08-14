Главу Росмолодежи освободили от должности

Премьер Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Разуваеву

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву, соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте кабмина.

Временно исполнять обязанности руководителя ведомства доверили заместителю Разуваевой Денису Аширову.

Разуваева пояснила, что сама захотела уволиться по личным обстоятельствам. «Им я должна посвятить большую часть своего времени. И понимаю, что это не должно быть в ущерб работе», — призналась она в Telegram-канале.

Разуваева стала руководить Росмолодежью в мае 2021 года. До этого она сотрудничала с командой первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, который курирует в том числе проекты в сфере молодежной политики.

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор не уволил арестованного за взятки зама и объяснился. Он отметил, что Вячеслав Вахрин не получает зарплату, хотя по-прежнему числится госслужащим.