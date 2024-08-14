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11:22, 14 августа 2024Россия

Российский губернатор не уволил арестованного за взятки зама и объяснился

Тюменский губернатор объяснил, почему не уволил арестованного за взятки зама

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Губернатор Тюменской области Александр Моор не уволил арестованного за взятки зама и объяснился. По его словам, Вячеслав Вахрин не получает зарплату, хотя по-прежнему числится госслужащим, пишет Ura.ru.

«Сейчас ведутся следственные действия. (...) Пока Вячеслав Михайлович является государственным служащим. Зарплату он не получает, потому что свои должностные обязанности не исполняет», — сказал Моор.

По словам российского губернатора, правительство региона оказывает содействие следствию и одновременно проводит свою проверку в рамках законодательства по противодействию коррупции. «По результатам этой проверки будут приняты соответствующие решения», — добавил глава региона.

Моор уточнил, что пока Вахрин числится госслужащим, но не исполняет своих обязанностей, его полномочия распределили между другими заместителями губернатора, которые уже начали работу.

Вячеслава Вахрина заключили под стражу до 6 августа по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник получил от директора компании «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка взятку в размере 18,7 миллиона рублей.

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      Елена Торубарова
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