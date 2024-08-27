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22:01, 27 августа 2024Россия

Мишустин сменил замминистра здравоохранения России

Мишустин освободил замминистра здравоохранения РФ Павла Пугачева от должности
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения России. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Пугачева Павла Сергеевича от должности заместителя министра здравоохранения Российской Федерации», — сказано в тексте распоряжения.

Еще одним распоряжением Михаил Мишустин назначил на должность замминистра здравоохранения Ванькова Вадима Валерьевича.

14 августа Михаил Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву. Как сообщалось, временно исполнять обязанности руководителя ведомства доверили заместителю Разуваевой Денису Аширову. В пресс-службе правительства пояснили, что решение Разуваевой уйти с поста было продиктовано личными семейными обстоятельствами.

В июне этого года российский премьер освободил Виктора Евтухова от должности заместителя министра промышленности и торговли РФ.

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      Марина Совина
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