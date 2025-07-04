Туристка отправилась в Индию для встречи с другом по переписке и оказалась изнасилована

Туристка подверглась сексуальному насилию в Индии после того, как встретилась с другом по переписке из Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Об этом сообщает издание The Indian Express.

По данным источника, в январе 36-летняя британка познакомилась онлайн с 25-летним индийцем по имени Кайлаш, три месяца они вели переписку в соцсети. Наконец женщина отправилась в Индию с экскурсией, заодно решив встретиться с другом.

7 марта путешественница посетила Гоа и оставалась там до 11 марта, но индиец не смог к ней приехать. Тогда женщина сняла номер в отеле города Махипалпура в Дели и встретилась с мужчиной. Она полагала, что это будет дружеский визит, однако оказалась изнасилованной.

«Главный обвиняемый работает подсобным рабочим в стекольной мастерской. Кайлаш использовал переводчик, чтобы общаться с женщиной. Судя по записям чата, они дружелюбно общались через социальную сеть с января», — подтвердил сотрудник полиции. После задержания мужчина признался, что «интимная близость» произошла между ним и жертвой под воздействием алкоголя.

Ранее житель индийского города Пахалгам проник в номер 70-летней женщины в отеле и изнасиловал ее. Путешественница находилась в гостинице одна, когда неизвестный ворвался к ней в комнату.