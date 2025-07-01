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09:28, 1 июля 2025Путешествия

В Индии мужчина проник в номер 70-летней туристки в отеле и изнасиловал ее

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ahmad Masood / Reuters

В индийском городе Пахалгам, который популярен среди туристов, местный житель проник в номер 70-летней женщины из Махараштры в отеле и изнасиловал ее. Об этом сообщает India Today.

Уточняется, что инцидент произошел 11 апреля, однако известно о нем стало лишь в конце июня. Путешественница находилась в гостинице одна, когда неизвестный ворвался к ней в комнату, закрыл ей рот одеялом и надругался над ней. В результате пострадавшая получила тяжелые повреждения.

Вскоре обвиняемый был задержан — им оказался мужчина по имени Зубайр Ахмед. Суд отказал преступнику в залоге, заявив, что его действия по отношению к гостье города были шокирующими. Расследование дела продолжается.

Ранее туристок предостерегли от поездок в Индию из-за массовых изнасилований женщин местными жителями. Уточняется, что насильственные преступления происходят как в известных туристических местах, так и в отдаленных районах.

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