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14:19, 4 июля 2025Экономика

Страна Евросоюза осталась без света

Around Prague: В Чехии произошло масштабное отключение электроэнергии
Кирилл Луцюк

Фото: Petr David Josek / AP

В Чехии произошел масштабный блэкаут, который охватил не только столицу, но и ряд других регионов страны. Об этом сообщил портал Around Prague.

Отмечается, что перебои с подачей электричества имеют место в Праге, Либерце, Градец-Кралове, Усти-над-Лабем, Колине и других городах. Без света оказались тысячи человек, встал транспорт, а экстренные службы столкнулись с сотнями вызовов. Например, в столице много людей застряли в лифтах, из-за чего спасательные службы работают в усиленном режиме. Аналогичные инциденты произошли и в других городах.

Глава чешского правительства Петр Фиала заверил, что власти уже выясняют причины массового отключения.

Ранее, 2 июля, сообщалось, что в России без света остались пять населенных пунктов Жигаловского округа Иркутской области, где произошло аварийное отключение электричества. До этого, 30 июня, в Новосибирской области легковушка врезалась в опору ЛЭП, из-за чего пропало электричество в четырех населенных пунктах.

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