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03:29, 2 июля 2025Россия

Более тысячи человек внезапно остались без электричества в российском регионе

МЧС: В Приангарье пять населенных пунктов лишились электричества
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Пять населенных пунктов Жигаловского округа Иркутской области попали под аварийное отключение электричества. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным оперативного дежурного ЕДДС округа, перебои с электроснабжением коснулись территорий Тутура, Головновки, Чикана, Грехово, а также Якимовки. Информация об аварийном отключении поступила 2 июля в 00:05 по местному времени. Света лишились 280 частных жилых домов, в которых проживают 1014 человек, из них 201 ребенок.

Как уточняет ведомство, электричества на данный момент нет и в пяти социально-значимых объектах. Сейчас идут необходимые работы. Над восстановлением подачи света работает бригада АО «ИЭСК» «Восточные электрические сети», состоящая из четырех человек, с привлечением двух единиц техники.

Ранее сообщалось о масштабном отключении электричества в Приморском крае. Там ситуация оказалась серьезнее: почти половина потребителей осталась без света после аварии на линии электропередачи (ЛЭП). Прокуратура инициировала проверку.

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