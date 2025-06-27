В российском регионе произошло масштабное отключение электричества

В Приморском крае почти половина потребителей осталась без света

В Приморском крае почти половина потребителей осталась без света после аварии на линии электропередач (ЛЭП), сообщает РИА Новости.

Причиной отключения электроэнергии стало пучение грунта в Хабаровском крае. Авария произошла в четверг, 27 июня, в 15:56 по местному времени на линии электропередачи 500 киловатт Приморская ГРЭС — Хехцир 2. Были обесточены потребители на мощностью порядка 600 мегаватт — это почти половина региона. Восстановление подачи электроэнергии началось в 16:12. К 16:37 свет получили 85 процентов потребителей.

Известно, что из-за отсутствия света было приостановлено заседание арбитражного суда во Владивостоке. Прокуратура начала проверку из-за массового отключения.

Ранее Пермь затопило ливневыми водами. Тротуары в городе ушли под воду, а машины застревали на дорогах. Один из микрорайонов города — Верхняя Курья — остался без света из-за обрушившегося на провода дерева.

Также ранее без электричества остались жители столицы Киргизии Бишкека из-за аварии на подстанции.