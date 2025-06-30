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08:57, 30 июня 2025Экономика

Россиянин устроил ДТП и лишил света четыре населенных пункта

В Новосибирской области ДТП оставило без света четыре населенных пункта
Виктория Клабукова

Фото: Telegram-канал «Россети Новосибирск»

В Новосибирской области авария на дороге привела к отключениям электричества в четырех населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Новосибирск».

ДТП произошло в пригороде областной столицы. Водитель легкового автомобиля врезался в опору линии электропередачи, после чего скрылся, бросив машину на дороге. В результате происшествия без света остались поселки Бибиха, Седова Заимка и Зеленый Мыс, а также село Кубовая. На место аварии прибыли специалисты «Россетей». Их силами электроснабжение было в срочном порядке восстановлено у трети пострадавших потребителей, позднее подачу ресурса возобновили во всех поселениях. Виновника аварии разыскивают.

Ранее масштабное отключение электричества фиксировалось в другом российском регионе, Приморье. Вследствие аварии на линии электропередачи света лишилась почти половина края. В том числе и здание арбитражного суда во Владивостоке, из-за чего было приостановлено заседание. Уже спустя 40 минут после отключения электроснабжение было восстановлено у 85 процентов потребителей.

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