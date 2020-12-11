Путин рассказал об оторопи от просмотра российских телепередач

Президент России Владимир Путин заявил, что его периодически «берет оторопь» от того, что он видит в эфире на российском телевидении. Его слова передает Telegram-канал RIA_KremlinPool.

Лидера страны спросили, как от относится к отечественным передачам, основными темами которых становятся ранняя беременность школьниц. Путин рассказал, что редко тратит время на просмотр телевидения, но иногда он натыкается на передачи с подобным содержанием.

«Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно все-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корежить их сознание, а наоборот, будем укреплять», — заявил политик.

Путин неоднократно высказывался о своих предпочтениях в телевидении. Как стало известно после очередного заседания Совета по культуре и искусству, любимый канал президента России — «Культура», потому что он «хороший и интересный». При этом лидер страны признавался, что негативно относится к рекламе: коммерческие объявления по телевизору провоцируют его на «неформальную лексику».