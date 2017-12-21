Путин назвал любимый телеканал

Президент России Владимир Путин рассказал, что предпочитает смотреть телеканал «Культура». Об этом он заявил на заседании Совета по культуре и искусству, передает ТАСС.

«Канал "Культура" все-таки работает, он хороший, интересный. Не знаю... Мне интересно его смотреть. Когда время есть, я включаю именно канал "Культура"», — отметил глава государства.

Путин также добавил, что на российском телевидении чувствуется недостаток социальной рекламы, а также мало отечественных и документальных фильмов.

«Я иногда смотрю тоже, особенно когда в дороге нахожусь — в самолетах в основном, смотрю с удовольствием и документальные ленты, и наши художественные фильмы. Смотрю и думаю: ну почему нет на широком экране? Будем работать с нашими коллегами на телевидении», — порассуждал он.

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Телеканал «Культура» входит в состав ВГТРК. Специализируется на показе советских, российских и зарубежных игровых и документальных фильмов.

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