Роскомнадзор испугался за сохранность глаз и пальцев российских детей

Глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил запретить несовершеннолетним россиянам использовать устройства с биоидентификацией. Об этом сообщает Rambler News Service.

С таким заявлением глава ведомства выступил в ходе конференции «Защита персональных данных».

«Сегодня некоторые производители уже всерьез настроены на внедрение голосовой аутентификации. Разумеется, необходимо обеспечить информированное согласие пользователей на такую идентификацию и полностью исключить биометрическую идентификацию детей и подростков до достижения ими дееспособного возраста», — объяснил Жаров.

Система биоидентификации (отпечаток пальца, сканирование сетчатки и лица) используется во многих современных смартфонах.

6 октября журналисты телеканала «Россия 24» выпустили репортаж о том, что биологические материалы россиян уже неоднократно пытались вывезти за границу и передать их иностранцам. Так, в сюжете говорилось о том, что в 2016 и 2017 годах через российскую границу хотели перевезти биоматериалы как минимум трижды.