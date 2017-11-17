ТНТ откажется от зарубежного кино

Телеканал ТНТ с 20 ноября полностью перейдет на российский контент, отказавшись от зарубежных фильмов. Об этом ТАСС сообщил руководитель субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» и гендиректор канала Артур Джанибекян.

Среди причин такого решения он назвал независимость ТНТ от курса валют и других внешнеэкономических факторов, влияющих на закупку зарубежного кино.

«Пока наши конкуренты показывают американские фильмы, мы создаем самый востребованный и качественный контент. По сути, мы конкурируем не с российскими телеканалами, а с мировыми мейджерами», — сказал Джанибекян.

Он заявил, что сетка прайм-тайма будет заполнена «собственными оригинальными продуктами». По словам гендиректора ТНТ, за зрителей он спокоен, так как канал должен стать для них еще интереснее.