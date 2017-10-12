Adidas объединился с шоу «Танцы» на ТНТ

Видео: adidas Russia / YouTube

Бренд adidas представил лукбук осенне-зимних коллекций 2017, созданных совместно с проектом «Танцы» на телеканале ТНТ. Об этом представители компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в четверг, 12 октября.

На этот раз актуальные модели бренда переосмыслены посредством танца участниками шоу в формате яркого и динамичного видео, рассказали сотрудники компании.

Марка adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».