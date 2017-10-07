В ЦУМе начались продажи капсульной коллекции adidas Originals by Alexander Wang

В московском модном универмаге ЦУМ начались продажи второй по счету капсульной коллекции adidas Originals by Alexander Wang, сообщает корреспондент «Ленты.ру» в субботу, 5 октября.

В нее вошли 36 вещей-унисекс от американского дизайнера Александра Вонга, выпущенные ограниченным тиражом. Среди них —

кроссовки из серой замши с эластичной шнуровкой, спортивные костюмы и футболки желтого флуоресцентного оттенка, черные толстовки, олимпийки с графическим принтом и ветровки с капюшоном.

Фото: adidas Originals 1 /7

Александр Вонг — американский дизайнер, бывший креативный директор французского модного дома Balenciaga. Первая коллекция дизайнера была представлена в 2008 году, тогда он выиграл премию Совета модельеров Америки. Одежду от Вонга продают несколько десятков мировых ретейлеров, в том числе Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Dover Street Market, Browns и Otte and Selfridges.

Марка adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».