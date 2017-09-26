Бодипозитивная активистка показала новые кроссовки adidas

Бренд adidas Originals анонсировал выпуск обновленных кроссовок культовой модели Superstar. Об этом представители компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру» во вторник, 26 сентября.

В сезоне осень-зима 2017 марка презентовала кампанию «Поколение Superstar: Легенды завтрашнего дня». «Вместе с яркими представителями нового поколения молодежи, которые стремятся изменить мир своим творчеством, adidas Originals демонстрирует актуальность философии Superstar в современном мире», — отметили собеседники редакции.

Фото: Adidas

В кампании приняли участие активистка движения «бодипозитив» Барби Феррейра и экоактивист Шутезкатл Мартинес, а также музыканты Халиф Диуф, Киран Ганди и скейтбордистка Рашель Винберг. Кроме того, бренд представил новые модели кроссовок в серых тонах: Superstar 80s с резиновой подошвой cupsole, новую женскую модель без шнурков Superstar New FSH и Superstar Bold на массивной подошве-платформе.

Обувь будет доступна в магазинах adidas Originals с 28 сентября.

Марка adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».