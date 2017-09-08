Интернет и СМИ
 

ТНТ поиздевался над олигархами огромным рекламным плакатом на Рублевке

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Пользователи «ВКонтакте» обратили внимание на большой баннер, который телеканал ТНТ разместил на Рублево-Успенском шоссе.

На большой растяжке, приуроченной к старту нового сезона сериала «Ольга», рядом с его героиней располагается надпись «Ты смотри, как люди живут».

Юзеры восприняли слоган как издевку ТНТ над богатыми жителями этого района. Некоторые считают, что надпись призывает олигархов смотреть сериал, другие, напротив, увидели в нем обращение к проезжающим автомобилистам подивиться роскошной жизни местных обитателей.

«Они не люди?» — возразил один из пользователей соцсети. «Надо правильно ставить ударение... нЕлюди», — пошутил другой.

Кое-кто счел, что плакат на Рублевке повесили напрасно, поскольку олигархи не смотрят телевизор. «Это реклама для рабов олигархов», — предположил один юзер.

Комедийный сериал «Ольга» выходит на ТНТ с 2016 года. Он посвящен жизни «простой русской женщины» и ее семьи в одном из отдаленных районов Москвы. Второй сезон сериала стартовал 4 сентября. По данным Mediascope, две премьерные серии посмотрел каждый четвертый зритель, смотревший телевидение в этом временном отрезке (среди аудитории 18-30). Доля среди аудитории 14-44 составила 23 процента.

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