В сети загнобили ремейк телешоу «Такси на ТНТ» с участием блогеров

В сети раскритиковали ремейк популярной в 2000-х годах телевикторины «Такси» под названием «Соболев бомбит» с участием популярных YouTube-блогеров Николая Соболева и Wylsacom. Ролик был опубликован в паблике проекта во «ВКонтакте».

Причиной недовольства пользователей стали фактические ошибки ведущего передачи. Так, Соболев назвал величину ускорения свободного падения равной 50 метрам в секунду. Зрители обозвали блогера «умником» и опубликовали правильный ответ в комментариях.

«Какого черта у тебя ускорение равно 50? Хотя оно 9,8. И почему ты его измеряешь в метрах в секунду, когда оно в метрах в секунду в квадрате?» — возмутились они.

Материалы по теме Приговорен к пожизненным дизлайкам Как в 23 года заработать миллионы на критике врагов и ненависти зрителей

К ним присоединились и пользователи Facebook, которые заметили, что приглашенный гость Wylsacom прекрасно знает ответы на поставленные вопросы и намеренно называет Канаду материком, а Вавилон — головным убором. «С таким уникальным контентом в интернете детям никакого зомбоящика не надо», — подчеркнул один из них.

Сам Соболев признал свою ошибку с ускорением свободного падения и возложил вину на команду редакторов и монтажеров, которые, по его словам, не заметили оплошность. «Будем избегать подобных недоразумений в следующие разы», — заверил он.

«Такси» — телеигра, выходившая на канале ТНТ с 2005 по 2009 год, где пассажиры специального такси могли заработать деньги, отвечая на вопросы ведущего Алексея Куличкова. Всего было снято 1285 выпусков программы.