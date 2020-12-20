Бывший сотрудник «Макдоналдса» раскрыл секреты ресторана

Пользователь TikTok и бывший сотрудник «Макдоналдса» раскрыл несколько секретов сети фастфуд-ресторанов. Он выложил видео на свой аккаунт в TikTok.

Майкл Райан (Michael Ryan) под ником evilglitterqueen снял ролик в ответ на видео пользовательницы annaxjames, предложившей бывшим работникам крупных корпораций рассказать об их секретах.

«Вы думаете, что это просто фастфуд и все, но за этим стоит столько науки», — начал он свой рассказ. Райан объяснил, что трубочки в «Макдоналдсе» специально сделаны большими: через них на язык попадает больше газа, из-за чего газировка становится вкуснее. Более того, по его словам, сеть специально заказывает более сладкий сироп для машин по разливу газировок у компании Coca-Cola.

Затем автор видео объяснил, каким образом курица в салате выглядит так аппетитно: в нее впрыскивают из шприца соленую воду. И, наконец, Райан раскрыл последний секрет: мороженое в фастфуд-ресторане делают из взбитых сливок, а автомат для его раздачи чистят всего один раз в неделю.

Ранее работница американской сети ресторанов «Макдоналдс» опубликовала на платформе TikTok видео, в котором раскрыла проверенный способ получить бесплатную еду. Она заявила, что если заказ пришлось ждать слишком долго или в нем что-то перепутали, за него вернут деньги, а ошибку исправят. Девушка отметила, что это произойдет, если говорить с сотрудниками спокойно и вежливо.