Работник «Макдоналдс» раскрыл ложь ресторана об объеме напитков в стаканах

Сотрудник сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» раскрыл ложь о размере напитков в заведении и вызвал споры в сети. На опубликованные в его TikTok видео и комментарии обратили внимание журналисты Daily Star.

Блогер с никнеймом @mykah.mykah поделился разоблачающим роликом, на котором показал, что в стаканы разного объема в McDonald’s помещается одинаковое количество напитка. На размещенных кадрах он переливает жидкость из маленького стакана в средний, а затем в большой, демонстрируя тем самым, что каждая емкость наполняется до краев.

Публикация мужчины стала вирусной и набрала почти 12 миллионов просмотров. Мнения комментаторов под видео разделились. Так, некоторые были шокированы роликом и обругали руководство «Макдоналдс», а другие посчитали, что такая ситуация возникает из-за разной формы стаканов: маленькие емкости шире, чем стаканы больших объемов, которые имеют вытянутую форму.

Вдобавок некоторые юзеры решили, что сотрудник ресторана попытался их обмануть. По их мнению, автор поста переливал напиток в емкости, уже наполненные жидкостью, которую не видно при съемке.

Ранее в ноябре 2019 года «Макдоналдс» раскритиковали из-за мороженого. Речь идет о мороженом Sundae Bloody Sundae («Кровавый пломбир»), выпущенном в честь Хеллоуина. Посетители заметили, что его название схоже с выражением Bloody Sunday («Кровавое воскресенье»), употребляемым по отношению к событиям 30 января 1972 года в Северной Ирландии. В тот день в результате перестрелки между североирландскими повстанцами и британской армией погибли 13 человек.