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Бекон и пончики спасли McDonald’s

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s смогла выйти из кризиса, вызванного жесткой конкуренцией со стороны других сетей фастфуда, с помощью пончиков и бекона. Об этом пишет газета Financial Times.

В 2018 году рестораны McDonald’s в США показывали плохие экономические результаты. Одним из факторов стала слабая представленность на рынке завтраков. Решить эту проблему сеть ресторанов смогла за счет новой продукции — Биг Мака с беконом и пончиковых палочек за пять долларов. Это позволило компании увеличить продажи на 4,5 процента в первом квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Акции McDonald’s выросли на три процента.

Однако, несмотря на рост продаж, выручка сети упала на четыре процента до 4,96 миллиарда долларов, а чистая прибыль — на три процента и достигла уровня 1,33 миллиарда долларов. Это связано с негативным влиянием иностранной валюты и перехода части магазинов на франшизу.

Также из официального отчета McDonald’s стало известно, что по итогам 2018 года прибыль компании по сравнению с 2017 годом выросла на 14 процентов — с 5,192 миллиардов долларов до 5,924 миллиардов.

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