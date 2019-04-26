Семья заказала куриные крылья и получила птичьи перья

В Пекине (Китай) женщина с ребенком заказала на дом куриные крылышки из «Макдоналдса». Однако вместо них они получили сырое мясо с торчащими перьями птицы. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Получив заказ, китаянка обнаружила, что ей привезли сырые куриные крылья с перьями. После этого возмущенная женщина направилась в ресторан, из которого доставили еду.

Управляющий заведением принес женщине свои извинения и предложил десятикратную компенсацию от стоимости крылышек, а также дополнительные 300 юаней (2,9 тысячи рублей) за моральный ущерб. Она отказалась от его предложения и направила жалобу в Управление по контролю за продуктами и лекарствами Китая.

В результате инцидента компания «Макдоналдс» публично принесла свои извинения семье в своем микроблоге на сайте Weibo. Они подтвердили, что проводят проверку по факту случившегося.

После того как фотографии куриных крылышек разошлись в социальных сетях, некоторые пользователи усомнились в подлинности фотографий, в то время как другие были удивлены, что блюдо, вероятно, было сделано из настоящей домашней птицы.

Ранее сообщалось, что испанка поужинала в мишленовском ресторане грибным блюдом, отравилась и умерла. Согласно одной из версий, грибы не приготовили должным образом, из-за чего в них осталось токсичное вещество гидразин.

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