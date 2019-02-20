Ребенок съел мороженое в мишленовском ресторане и умер

Девятилетняя девочка из Великобритании съела на отдыхе мороженое и скончалась. Об этом сообщает новостной портал El Mundo.

Смерть ребенка констатировали в понедельник, 18 февраля, в больнице испанского города Малага, регион Коста-дель-Соль. Девочка умерла в результате аллергической реакции на молочную продукцию и орехи.

В субботу, 16 февраля, британка заказала десерт в мишленовском ресторане Riff испанского города Валенсия и после пожаловалась родителям на ухудшение состояния. Больную доставили в клинику недалеко от поселка Марбелья, после чего перевезли в более крупную больницу Малаги, поскольку состояние пациентки стало критическим.

«В субботу она испытала анафилактический шок (острая аллергическая реакция, — прим. «Ленты.ру»)», — прокомментировал представитель больницы.

Семья прибыла в Испанию на отдых и остановилась в трехзвездочном отеле Club La Costa World. Работники подтвердили, что юная туристка ела мороженое за пределами их территории. Проведенная во вторник, 19 февраля, аутопсия подтвердила изначальную версию произошедшего. Власти возбудили расследование и выясняют причастность родителей к делу.

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