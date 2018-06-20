Британка шла ночью в туалет, забрела в сушилку и умерла

Жительница Великобритании отправилась ночью в туалет, но случайно забрела в сушильный шкаф, где застряла и умерла. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в деревне Пеннал в Уэльсе. 60-летняя сиделка и бывшая работница полиции Элизабет Ишервуд (Elizabeth Isherwood) сняла себе виллу и отдыхала на ней в одиночестве. Ночью женщина голышом отправилась в туалет, но в темноте случайно зашла в сушильный шкаф, дверь которого захлопнулась за ней. Она звала на помощь, но никто не услышал ее криков.

Несколько дней Ишервуд пыталась выбраться из ловушки и даже проделала в стене дыру с помощью трубы, которую она выломала. Однако это ее и погубило: женщину залило холодной водой, что привело к смерти от переохлаждения.

Тело Ишервуд обнаружили сантехники спустя неделю после ее гибели. Они пришли починить протекающую трубу и были шокированы увиденным.

Изучивший место происшествия коронер отметил, что Ишервуд была в нескольких сантиметрах от свободы, но проделать дыру до конца ей помешала картина, которая висела с обратной стороны стены.

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