Китаец лез через забор, сел на штырь и застрял

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В китайском городе Чунцин металлический прут пронзил 52-летнего мужчину, который лез через забор. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пострадавший перелезал через невысокую ограду, состоящую из вертикальных металлических прутьев. Он успел перебросить через нее одну ногу, но поскользнулся и сел на один из прутьев. Ему не удалось освободиться самостоятельно, и он повис на заборе в неудобной позе.

Мужчину заметили водители проезжающих автомобилей. Они вызвали спасателей и подложили ему под ноги небольшой огнетушитель, чтобы он мог встать на него, снизить нагрузку на рану и облегчить боль.

Прибывшие пожарные осторожно сняли пострадавшего со штыря, после чего его увезла скорая помощь. Его жизни ничего не угрожает, однако после происшествия он жаловался на недержание мочи и кровотечение в прямой кишке.

В марте сообщалось, что в китайском городе Ухань погибла 20-летняя девушка, упавшая на забор. Ее шея застряла между U-образными секциями ограды, которые пережали ей сонную артерию.

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