McDonald’s нажил проблемы из-за мороженого и Хеллоуина

Сети ресторанов быстрого питания McDonald’s пришлось извиняться за маркетинговую кампанию к Хеллоуину, пишет CNBC. Клиенты из Северной Ирландии выразили недовольство названием мороженого, созвучным с событиями местной гражданской войны.

Речь идет о мороженом Sundae Bloody Sundae («Кровавый пломбир»), появившемся в меню португальских ресторанов сети по случаю Хеллоуина, традиционно отмечаемого 31 октября.

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Посетители и пользователи соцсетей заметили, что название мороженого схоже с выражением Bloody Sunday («Кровавое воскресенье»), употребляемым по отношению к событиям 30 января 1972 года в Северной Ирландии. В тот день произошло очередное столкновение между североирландскими повстанцами, боровшимися за независимость от Великобритании, и британской армией. Перестрелка, в которой погибли 13 человек, стала одним из эпизодов долгосрочного конфликта, продолжавшегося с 1960-х по 1998 год.

Некоторые пользователи соцсетей призвали бойкотировать рестораны сети. Официальные представители McDonald’s уже принесли извинения «всем, кого могла задеть рекламная кампания» и убрали мороженое из меню португальских ресторанов.

Это не первый случай, когда рекламные кампании известных брендов перекликаются с событиями конфликта в Северной Ирландии. В 2012 году американский производитель спортивной одежды и обуви Nike выпустил кроссовки The Black and Ten, что созвучно с названием британских полицейских отрядов, в 1920-х годах преследовавших и избивавших ирландских революционеров.

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