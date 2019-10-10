«Бургер Кинг» нажаловался на «Макдоналдс» из-за наггетсов

Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» направила жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на другую сеть, «Макдоналдс», из-за рекламы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на пресс-службу «Бургер Кинга».

Поводом для обращения в ведомство стала реклама куриных наггетсов от «Макдоналдс». Сеть предлагала шесть куриных кусочков в панировке за 69 рублей, в то время как «Бургер Кинг» за эти деньги по акции готов был продать девять штук. По мнению авторов жалобы, такая кампания причинила вред их репутации.

В пресс-службе уточнили, что акцией «конкурент приучает население к мысли, что его цена нормальная», а «у потенциальных клиентов формируется негатив к нашему предложению». Утверждается, что из-за такой конкуренции с «Макдоналдс» российская сеть «Бургер Кинг» несет существенные убытки.

В жалобе компания ссылается на статью 14.2 закона «О конкуренции» («Запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение») и статью 5 закона «О рекламе» («Общие требования к рекламе»). При этом в пресс-службе ФАС сообщили, что пока жалоба от «Бургер Кинг» не поступила в профильное управление.

В июне московское управление ФАС возбудило дело в отношении «Бургер Кинг» из-за рекламных слоганов: «Раскурячь их всех!», «Окурительный чикен фри» и «Раздаст по Е-баллам за кофе». Эксперты сочли такую рекламу неэтичной.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!