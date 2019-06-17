«Бургер Кинг» решили наказать за призыв «раскурячить»

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сети фастфуд-ресторанов «Бургер Кинг» из-за рекламных слоганов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Представители ФАС обратили внимание на следующие слоганы: «Раскурячь их всех!», «Окурительный чикен фри» и «Раздаст по Е-баллам за кофе». Эксперты ведомства сочли такую рекламу неэтичной, так как в ней можно усмотреть непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы.

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«В одном из случаев реклама распространялась в виде плакатов на витринах ресторанов "Бургер Кинг" и была доступна в том числе и маленьким детям. Мы считаем рекламу "Бургер Кинг" оскорбительной и будем с ней бороться», — заявил руководитель Московского УФАС России Армен Ханян.

Рассмотрение дела назначено на 26 июня. По данным ФАС, если вина «Бургер Кинг» будет доказана, штраф за каждое нарушение может составить до 500 тысяч рублей.

«Бургер Кинг» далеко не первый раз оказывается в центре скандала из-за провокационных рекламных слоганов. В июне 2018 года компании пришлось извиняться за обещание выплатить три миллиона рублей и пожизненный запас фирменных бургеров женщинам, забеременевшим от звезд мирового футбола.

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