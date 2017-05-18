На Burger King подали в суд за рекламу в концлагере Дахау

Мемориальный музей в бывшем нацистском лагере смерти Дахау подал в суд на сеть закусочных Burger King за рекламу на своей территории. Об этом сообщает The Local.

Директор мемориального комплекса доктор Габриэле Хаммерман пояснил, что неоднократно просил руководство ресторана не рекламировать еду на территории музея. Однако работники Burger King в фирменной униформе продолжали оставлять рекламные флаеры на автомобилях посетителей на парковке.

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Последней каплей стала рекламная кампания в день, когда музею были возвращены исторические ворота с надписью «Arbeit macht frei».

Как уточняет издание, это не первый случай, когда мемориальный комплекс страдает от рекламы фастфуда. В 1996 году флаеры распространяли представители другого ресторанного гиганта — «Макдоналдс». Однако стоило представителям музея выйти на связь, практика была немедленно прекращена, а в адрес руководства комплекса направлена телеграмма с извинениями.