Работница «Макдоналдса» раскрыла проверенный способ получить бесплатную еду

Работница американской сети ресторанов «Макдоналдс» опубликовала на платформе TikTok видео, в котором раскрыла проверенный способ получить бесплатную еду. На ролик обратила внимание газета Daily Mirror.

«Ребят, я вас сейчас научу действенному методу, как получить бесплатную еду в "Макдоналдса", — сказала пользовательница TikTok под ником @Benitajadah. — Смотрите, если мы перепутали блюда в вашем заказе или вам пришлось ждать его очень долго, вы не поверите, но если вы скажете об этом спокойно и вежливо, мы заменим ваш заказ и, скорее всего, вернем деньги».

Девушка напомнила, что работники «Макдоналдса» — обычные люди, которым тоже не нравится выслушивать недовольство и крик. «Понятно, что вы расстроены, но вы добьетесь гораздо большего, если будете вести себя максимально воспитанно», — заверила она.

Ролик собрал десятки тысяч просмотров и сотни комментариев. Несколько ее коллег подтвердили, что кассир «Макдоналдса» действительно может заменить заказ и оформить возврат. «Я тоже работаю в "Макдоналдсе"… все так и есть», — писали они.

«Это работает, я уже дважды так делал», «У меня так было. Я очень долго ждал свой заказ и спокойно им об этом сказал, после чего они отдали мне заказ бесплатно», — отметили любители фастфуда.

Ранее блогер Ноа Уилли показал способ, с помощью которого ему удается получать бесплатную еду в ресторанах. Он рассказал, что однажды сделал фейковую электронную почту, а затем увидел список ресторанов, которые предлагали бесплатные блюда в день рождения.

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