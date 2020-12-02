«Макдоналдс» поменял рецепт гамбургеров и Биг-Маков в России

Компания «Макдоналдс» поменяла правила приготовления гамбургеров и «Биг Маков». Об этом сообщает агентство «Прайм».

У булочек для гамбургеров изменился не только рецепт, но и размер: он лучше соответствует размеру котлеты. Сыр Чеддер теперь добавляют при строго определенной температуре, а лук — еще на стадии обжарки. Кроме того, новая технология требует обжаривать котлеты небольшими партиями.

В «Биг-Маках» увеличилось количество соуса. Предполагается, что за счет этого он будет более равномерно распределяться по булочке. Пресс-служба компании утверждает, что и это, и другие изменения были сделаны после опроса посетителей ресторанов «Макдоналдс» в разных странах мира.

Новая процедура приготовления гамбургеров «Макдоналдс» используется в России с начала декабря. Их стоимость осталась прежней.

Ранее в ноябре McDonald’s объявил о разработке собственного заменителя мяса на растительной основе. Содержащий веганские котлеты бургер получит название McPlant («Макплант»). Компания не указала, в каких именно странах собирается готовить новинку, отметив, что это зависит от потребительского спроса.