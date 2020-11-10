«Макдоналдс» собрался готовить бургеры без мяса

Международная сеть быстрого питания «Макдоналдс» объявила о разработке собственного заменителя мяса на растительной основе. Об этом сообщает Daily Mail.
Содержащий веганские котлеты бургер получит название McPlant («Макплант»). Компания не указала, в каких именно странах собирается готовить новинку, отметив, что это зависит от потребительского спроса.
«В будущем McPlant расширит линейку продуктов растительного происхождения, в нее войдут котлеты для бургеров, заменитель курицы и сэндвичи для утреннего меню. Мы рады такой возможности, поскольку это проверенный и вкусный продукт. Мы предложим его клиентам, когда они будут к этому готовы», — заявил президент международной сети Ян Борден (Ian Borden).
В прошлом году «Макдоналдс» уже тестировал продажу веганских бургеров в Канаде. В то время партнером компании был производитель растительного мяса Beyond Meat. Исходя из этого, многие эксперты предположили, что сеть фастфуда снова начнет сотрудничество с брендом.
Ранее cеть ресторанов быстрого питания KFC объявила о внедрении в свое меню искусственного куриного мяса для веганов. По словам президента компании Кевина Хокмана (Kevin Hockman), предприятие уже приступило к изучению рынка растительного мяса и выбору потенциальных поставщиков. В то же время отмечается, что процесс находится на начальной стадии и ожидать обновления меню в ближайшее время не стоит.