Глава венского представительства Фонда Фридриха Эберта Райнхард Крумм в статье изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал о европейской мечте, которую разрушила Россия.
Он подчеркнул, что прежние политические представления теперь не соответствуют действительности, поэтому для сохранения безопасности Евросоюзу придется вести переговоры с Москвой.
Автор отметил, что у ЕС и Германии нет альтернативы, кроме как выстраивать отношения «с самой большой страной на земле» — как партнерам, конкурентам или даже как противникам. Он обозначил три ключевых предположения, которые следует рассмотреть ввиду существующей напряженности и на которых основывалась прежняя политика: отношения с Россией стабильны, это государство в состоянии политического и экономического упадка, а долгосрочные риски в сфере безопасности низки. Все это не соответствует действительности.
Российские вызову Западу
Крумм отметил, что Россия готова бросить вызов Западу и идти на риск, в том числе из чувства справедливости. Он добавил, что подобное развитие событий не соответствует интересам Германии и Евросоюза. В качестве первого шага автор статьи обозначил формулирование Европой собственных интересов в области безопасности.
Ранее бывший глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Европейский союз (ЕС) может распасться, если страны организации подобно Венгрии и Польше будут «наносить вред» ей. По его мнению, если появятся и другие страны, которые будут настаивать на нанесении вреда Евросоюзу, это может означать конец организации.
Интересы Европы в сфере безопасности
В первую очередь обозреватель указал на переговоры по ядерному разоружению. В качестве инструмента он предложил исключительно переговоры и напомнил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден вели диалог об этом, в то время как в ЕС этого не произошло.
В июле посольство России в США предупредило американские власти о возможных последствиях размещения гиперзвуковых ракет на территории Европы. В дипмиссии предостерегли, что данное решение может дестабилизировать текущее положение дел и увеличит вероятность непреднамеренного конфликта.
Крумм также отметил, что в последнее время возросли угрозы европейской безопасности в связи с ситуацией на Украине. Он подчеркнул, что только после решения этого круга вопросов можно переходить к тем, которые Евросоюз определил в своей последней декларации — это здоровье, климат, окружающая среда и роль гражданского общества.
Ранее Вашингтон призвал лидеров стран-членов Европейского союза вместе бороться со злонамеренными действиями России. С таким заявлением выступила на заседании Еврогруппы министр финансов США Джанет Йеллен. Она подчеркнула, что США и Европа должны совместно противостоять вызовам для принципов открытости, честной конкуренции, прозрачности и подотчетности.