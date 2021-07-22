В Германии рассказали о разрушенной Россией европейской мечте

Глава венского представительства Фонда Фридриха Эберта Райнхард Крумм в статье изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал о европейской мечте, которую разрушила Россия.

Он подчеркнул, что прежние политические представления теперь не соответствуют действительности, поэтому для сохранения безопасности Евросоюзу придется вести переговоры с Москвой.

Автор отметил, что у ЕС и Германии нет альтернативы, кроме как выстраивать отношения «с самой большой страной на земле» — как партнерам, конкурентам или даже как противникам. Он обозначил три ключевых предположения, которые следует рассмотреть ввиду существующей напряженности и на которых основывалась прежняя политика: отношения с Россией стабильны, это государство в состоянии политического и экономического упадка, а долгосрочные риски в сфере безопасности низки. Все это не соответствует действительности.

Также сомнительно, произойдет ли и когда произойдет коллапс российской экономики, о котором часто предсказывали годами. А это, в свою очередь, ставит под сомнение предположение о том, что санкции являются эффективным средством изменения курса Кремля. Хотя санкции усилили давление на российскую экономику, на самом деле она достаточно стабильна, что сопровождается ростом цен на нефть и твердой макроэкономической политикой Райнхард Крумм Фото: Клуб «Валдай»

Российские вызову Западу

Крумм отметил, что Россия готова бросить вызов Западу и идти на риск, в том числе из чувства справедливости. Он добавил, что подобное развитие событий не соответствует интересам Германии и Евросоюза. В качестве первого шага автор статьи обозначил формулирование Европой собственных интересов в области безопасности.

Мечта о том, что Россия из-за политических и экономических трудностей пойдет на попятную и вновь обратит взор на Запад, не исполнится. Внутреннее развитие России, а также и развитие ее внешней политики, вызывающие такое эмоциональное отторжение в ЕС и США, — это развитие изумило как Восток, так и Запад. Оно привело у нас к параличу мышления, никто не знает, что делать дальше Райнхард Крумм Фото: Клуб «Валдай»

Материалы по теме Вот и поговорили. Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США? «Миропорядок надо менять» Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад — о крахе США, роли России в мире и письмах Путину

Ранее бывший глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Европейский союз (ЕС) может распасться, если страны организации подобно Венгрии и Польше будут «наносить вред» ей. По его мнению, если появятся и другие страны, которые будут настаивать на нанесении вреда Евросоюзу, это может означать конец организации.

Интересы Европы в сфере безопасности

В первую очередь обозреватель указал на переговоры по ядерному разоружению. В качестве инструмента он предложил исключительно переговоры и напомнил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден вели диалог об этом, в то время как в ЕС этого не произошло.

В июле посольство России в США предупредило американские власти о возможных последствиях размещения гиперзвуковых ракет на территории Европы. В дипмиссии предостерегли, что данное решение может дестабилизировать текущее положение дел и увеличит вероятность непреднамеренного конфликта.

Крумм также отметил, что в последнее время возросли угрозы европейской безопасности в связи с ситуацией на Украине. Он подчеркнул, что только после решения этого круга вопросов можно переходить к тем, которые Евросоюз определил в своей последней декларации — это здоровье, климат, окружающая среда и роль гражданского общества.

Настало время, чтобы Германия и ЕС наконец вновь стали активно действовать на внешнеполитической арене, а не просто реагировать на происходящее. Пассивности Кремля в поисках выходов необходимо противопоставить общую, базирующуюся на интересах и силе политику. Это трудно? Да. Невозможно? Нет Райнхард Крумм Фото: Клуб «Валдай»

Ранее Вашингтон призвал лидеров стран-членов Европейского союза вместе бороться со злонамеренными действиями России. С таким заявлением выступила на заседании Еврогруппы министр финансов США Джанет Йеллен. Она подчеркнула, что США и Европа должны совместно противостоять вызовам для принципов открытости, честной конкуренции, прозрачности и подотчетности.

