Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовало статью главы венского представительства Фонда Фридриха Эберта Райнхарда Крумма, в которой он рассказал о разрушенной Россией мечте Европы.

По словам обозревателя, Запад надеялся, что Москва столкнется с непреодолимыми трудностями, после чего «пойдет на попятную», однако это не соответствует реальности.

«Мечта о том, что Россия из-за политических и экономических трудностей пойдет на попятную и вновь обратит взор на Запад, не исполнится. Внутреннее развитие России, а также и развитие ее внешней политики, вызывающие такое эмоциональное отторжение в ЕС и США, — это развитие изумило как Восток, так и Запад. Оно привело у нас к параличу мышления, никто не знает, что делать дальше», — подчеркнул Крумм.

Он отметил, что Европе следует четко сформулировать свои интересы в сфере безопасности и пойти на переговоры, при помощи последовательных встреч между главами государств найти точки соприкосновения и заключить взаимовыгодные договоры. Автор статьи заключил, что подобная политика будет сложно, однако возможной. Он призвал власти Германии и Евросоюза перейти к активным действиям, а не просто реагированию на происходящее.

Ранее главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау заявили, что отказ Германи и США бороться против строительства газопровода «Северный поток-2» создал новые угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. Министры двух стран сочли, что решение о строительстве газопровода создало политический кризис, кризис безопасности и кризис доверия в Европе, который сейчас значительно углубляется отказом от попыток остановить запуск газопровода.