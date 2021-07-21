В МИД предрекли рост дискриминации россиян за рубежом

Москва должна на государственном уровне противостоять росту притеснений россиян в зарубежных странах. Такое мнение высказал замглавы департамента по работе с соотечественниками МИД России Владимир Андреев, передает ТАСС.

«Против российских соотечественников, против российских граждан, я уверен, кампании дискриминации и притеснения, голословные политизированные обвинения в судах будут продолжаться еще более изобретательно», — предрек дипломат. Он призвал развивать международную правозащитную деятельность Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

Андреев отметил, что в текущей ситуации противостояние иностранному давлению на граждан России — прямая задача государственных ведомств. Однако, по его словам, в МИД были бы рады отсутствию необходимости подобной работы за границей. «Будут и задачи, которые могут быть решены только вмешательством этого уникального правозащитного механизма, который в каких-то ситуациях будет действовать и ресурсообеспеченно, и смело», — подчеркнул дипломат.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на опасную конфронтационную черту в отношениях Москвы и Вашингтона. В МИД отметили, что беспрецедентное двустороннее обострение спровоцировали власти США. Дипломаты заявили о намерении российской стороны твердо противостоять враждебной политике Вашингтона при отстаивании законных интересов Москвы.