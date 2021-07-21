Мир
 
Последние новости
Путин велел не навязывать прививку против коронавируса
Российский врач назвала опасные для прививки от COVID-19 показатели в крови
Россиянин сядет за надругательство над 13 мальчиками
Путин назвал острой проблему пожаров в России
Навка показала выступление мужчин в художественной гимнастике и высмеяла его
В Литве нелегальные мигранты устроили бунт
ОЗХО представила исправленную версию проекта доклада по Навальному
Богомолов рассказал о своей зарплате в театре
Турист приехал в отпуск на популярный курорт и был убит земляками в драке
Новости партнеров
Прослушать новость

В МИД предрекли рост дискриминации россиян за рубежом

Перейти в «Мою Ленту»
Здание МИД РФ
Здание МИД РФ
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Москва должна на государственном уровне противостоять росту притеснений россиян в зарубежных странах. Такое мнение высказал замглавы департамента по работе с соотечественниками МИД России Владимир Андреев, передает ТАСС.

«Против российских соотечественников, против российских граждан, я уверен, кампании дискриминации и притеснения, голословные политизированные обвинения в судах будут продолжаться еще более изобретательно», — предрек дипломат. Он призвал развивать международную правозащитную деятельность Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

Андреев отметил, что в текущей ситуации противостояние иностранному давлению на граждан России — прямая задача государственных ведомств. Однако, по его словам, в МИД были бы рады отсутствию необходимости подобной работы за границей. «Будут и задачи, которые могут быть решены только вмешательством этого уникального правозащитного механизма, который в каких-то ситуациях будет действовать и ресурсообеспеченно, и смело», — подчеркнул дипломат.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на опасную конфронтационную черту в отношениях Москвы и Вашингтона. В МИД отметили, что беспрецедентное двустороннее обострение спровоцировали власти США. Дипломаты заявили о намерении российской стороны твердо противостоять враждебной политике Вашингтона при отстаивании законных интересов Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
МИД России назвал «пропагандистским залпом» статью о россиянах в ЦАР
Вступившая в НАТО страна захотела восстановить отношения с Россией
Москалькова направила список заключенных в США россиян в МИД