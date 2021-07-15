МИД России назвал «пропагандистским залпом» статью о россиянах в ЦАР

Министерство иностранных дел (МИД) России назвало «пропагандистским залпом» статью американской телекомпании CNN от 15 июня, обвиняющую российских инструкторов в причастности к убийствам мирного населения в Центрально-Африканской республике. Соответствующий комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

«Вновь в ход пошли сенсационные "факты" о российских "наемниках из ЧВК "Вагнер", совершивших "грабежи, убийства детей" и прочие мыслимые и немыслимые деяния в отношении жителей страны», — говорится в комментарии МИД России. Ведомство подчеркнуло, что никаких убедительных доказательств причастности россиян к совершенным преступлениям предоставлено не было.

В министерстве назвали вышедший материал демаршем и попыткой «определенных кругов в Вашингтоне расширить системный вызов» России, создавая новые региональные фронты противостояния, теперь уже в Африке.

Также на Смоленской площади подчеркнули, что обратили внимание на возросшую активность западных СМИ и госструктур по очернению помощи России африканским странам, в том числе ЦАР, и видят в этом цель обосновать попытки вмешательства Соединенных Штатов и их союзников во внутренние дела для неугодных им «режимов».

В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг связь российских военнослужащих с преступлениями в Центральноафриканской Республике (ЦАР). «Российские военные советники не могли участвовать и не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах. Это очередная ложь», — отметил Песков.

24 июня с аналогичными обвинениями в адрес России выступили США, Великобритания и Франция. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева тогда назвала их бездоказательными и носящими характер антироссийского политического заказа: иностранные силы пытаются дискредитировать российских инструкторов, находящихся в стране. Специалисты из России, подчеркнула Евстигнеева, не участвуют в боевых действиях, а занимаются обучением военнослужащих ЦАР.

Ранее о докладе ООН, в котором говорится о вспышках насилия с участием предполагаемых российских наемников, сообщалось в конце мая. До этого такие сообщения звучали в апреле. По официальным данным, в стране присутствует 535 инструкторов-россиян, западные источники говорят о примерно 2,3 тысячи российских граждан, в том числе сотрудников частной военной компании (ЧВК), известной как «группа Вагнера».