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Кремль ответил на обвинения в «бесчинствах» России в ЦАР

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Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг связь российских военнослужащих с преступлениями в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Так представитель Кремля прокомментировал обвинения в «бесчинствах» России в ЦАР, передает ТАСС.

«Российские военные советники не могли участвовать и не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах. Это очередная ложь», — отметил Песков.

Накануне The New York Times сообщило о возможной причастности российских советников к преступлениям на территории ЦАР. По информации издания, в ближайшее время может быть опубликован соответствующий доклад ООН. Организация якобы пришла к выводу, что россияне вместе с правительственными войсками ЦАР грабили дома, захватывали школы, убивали мирных жителей.

С аналогичными обвинениями в адрес Кремля 24 июня выступили США, Британия и Франция. На эти заявления отреагировала заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева. По ее словам, обвинения в адрес российской стороны бездоказательны и носят характер антироссийского политического заказа: иностранные силы пытаются дискредитировать российских инструкторов, находящихся в стране. Специалисты из России, подчеркнула Евстигнеева, не участвуют в боевых действиях, а занимаются обучением военнослужащих ЦАР.

Ранее о докладе ООН, в котором говорится о вспышках насилия с участием предполагаемых российских наемников, сообщалось в конце мая. До этого такие сообщения звучали в апреле. По официальным данным, в стране присутствует 535 инструкторов-россиян, западные источники говорят о примерно 2,3 тысячи российских граждан, в том числе сотрудников частной военной компании (ЧВК), известной как «группа Вагнера».

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