Евросоюз захотел отговорить ЦАР от российской военной помощи

Центральноафриканской Республике (ЦАР) стоит отказаться от услуг российских военных инструкторов и выслать из страны наемников российской ЧВК Вагнера. Об этом заявил генеральный директор Военного штаба Евросоюза Эрве Блежан на конференции в Вашингтоне, его слова передал в Twitter журналист Джефф Селдин.

«Я был в ЦАР на прошлой неделе. Я видел "вагнеровцев" в работе, они там повсюду. (...) Они не приносят стране ничего, кроме, возможно, оперативного решения вопросов безопасности — но при этом они нарушают права человека и творят бесчинства», — процитировал журналист Блежана.

Вице-адмирал также заявил, что обращался к президенту страны Фостену-Арканжу Туадера: он убеждал его в том, что российское вмешательство в итоге не несет долговременной выгоды для ЦАР. «Это для вас риск (...). Вы потеряете контроль над группой Вагнера и к тому же уступите ей часть суверенитета», — пересказал Блежан собственные слова.

Кроме того, представитель военных европейского блока добавил, что российская сторона доставляет большую неприятность Западу своим участием в ситуации в ЦАР и «очень рада, что дестабилизирует для ЕС и США этот вопрос».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг связь российских военнослужащих с преступлениями в ЦАР. «Российские военные советники не могли участвовать и не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах. Это очередная ложь», — отметил Песков.

Накануне The New York Times сообщило о возможной причастности российских советников к преступлениям на территории ЦАР. По информации издания, в ближайшее время может быть опубликован соответствующий доклад ООН. Организация якобы пришла к выводу, что россияне вместе с правительственными войсками ЦАР грабили дома, захватывали школы, убивали мирных жителей.

С аналогичными обвинениями в адрес Кремля 24 июня выступили США, Британия и Франция. На эти заявления отреагировала заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева. По ее словам, обвинения в адрес российской стороны бездоказательны и носят характер антироссийского политического заказа: иностранные силы пытаются дискредитировать российских инструкторов, находящихся в стране. Специалисты из России, подчеркнула Евстигнеева, не участвуют в боевых действиях, а занимаются обучением военнослужащих ЦАР.

Ранее о докладе ООН, в котором говорится о вспышках насилия с участием предполагаемых российских наемников, сообщалось в конце мая. До этого такие сообщения звучали в апреле. По официальным данным, в стране присутствует 535 инструкторов-россиян, западные источники говорят о примерно 2,3 тысячи российских граждан, в том числе сотрудников частной военной компании (ЧВК), известной как «группа Вагнера».