Мир
 
Последние новости
Путин высказался об инциденте с британским эсминцем в Крыму
Кадыров упрекнул работающих на прямой линии Путина журналистов
Красный Крест назвал условия возвращения армянских военнопленных из Азербайджана
В Госдуме осудили нападение украинских фанатов на российского болельщика
Правительство Украины отметило победу над Швецией заседанием в футбольной форме
Путин назвал условие окончания пандемии коронавируса
Путину показали платежки за квартиру на десятки тысяч рублей
Путин заявил о праве регионов вводить вакцинацию для отдельных категорий граждан
Создан искусственный аналог мыслящего мозга человека
Жене задавшего вопрос Путину россиянина пригрозили увольнением
Новости партнеров
Прослушать новость

Евросоюз захотел отговорить ЦАР от российской военной помощи

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Центральноафриканской Республике (ЦАР) стоит отказаться от услуг российских военных инструкторов и выслать из страны наемников российской ЧВК Вагнера. Об этом заявил генеральный директор Военного штаба Евросоюза Эрве Блежан на конференции в Вашингтоне, его слова передал в Twitter журналист Джефф Селдин.

«Я был в ЦАР на прошлой неделе. Я видел "вагнеровцев" в работе, они там повсюду. (...) Они не приносят стране ничего, кроме, возможно, оперативного решения вопросов безопасности — но при этом они нарушают права человека и творят бесчинства», — процитировал журналист Блежана.

Вице-адмирал также заявил, что обращался к президенту страны Фостену-Арканжу Туадера: он убеждал его в том, что российское вмешательство в итоге не несет долговременной выгоды для ЦАР. «Это для вас риск (...). Вы потеряете контроль над группой Вагнера и к тому же уступите ей часть суверенитета», — пересказал Блежан собственные слова.

Кроме того, представитель военных европейского блока добавил, что российская сторона доставляет большую неприятность Западу своим участием в ситуации в ЦАР и «очень рада, что дестабилизирует для ЕС и США этот вопрос».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг связь российских военнослужащих с преступлениями в ЦАР. «Российские военные советники не могли участвовать и не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах. Это очередная ложь», — отметил Песков.

Накануне The New York Times сообщило о возможной причастности российских советников к преступлениям на территории ЦАР. По информации издания, в ближайшее время может быть опубликован соответствующий доклад ООН. Организация якобы пришла к выводу, что россияне вместе с правительственными войсками ЦАР грабили дома, захватывали школы, убивали мирных жителей.

С аналогичными обвинениями в адрес Кремля 24 июня выступили США, Британия и Франция. На эти заявления отреагировала заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева. По ее словам, обвинения в адрес российской стороны бездоказательны и носят характер антироссийского политического заказа: иностранные силы пытаются дискредитировать российских инструкторов, находящихся в стране. Специалисты из России, подчеркнула Евстигнеева, не участвуют в боевых действиях, а занимаются обучением военнослужащих ЦАР.

Ранее о докладе ООН, в котором говорится о вспышках насилия с участием предполагаемых российских наемников, сообщалось в конце мая. До этого такие сообщения звучали в апреле. По официальным данным, в стране присутствует 535 инструкторов-россиян, западные источники говорят о примерно 2,3 тысячи российских граждан, в том числе сотрудников частной военной компании (ЧВК), известной как «группа Вагнера».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль ответил на обвинения в «бесчинствах» России в ЦАР
США, Британия и Франция обвинили Россию в «бесчинствах» в ЦАР
Россиян обвинили в убийствах гражданских в ЦАР