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Вступившая в НАТО страна захотела восстановить отношения с Россией

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Фото: Darko Vojinovic / AP

Власти Черногории, вступившей в НАТО в 2017-м, захотели восстановить отношения с Россией для развития двустороннего экономического сотрудничества. Об этом заявил председатель парламентского комитета страны по безопасности и обороне Милан Кнежевич, его слова передает РИА Новости.

Политик отметил, что Черногория на протяжении долгого времени была популярным направлением для путешествий и покупки недвижимости у россиян. Он подчеркнул, что эта ситуация начала ухудшаться после присоединения страны к Североатлантическому альянсу и введения антироссийских санкций.

В ходе своего визита в Москву Кнежевич обозначил главные вопросы во взаимодействии двух стран, над которыми нужно работать. «Мы здесь, чтобы показать, что в Черногории все-таки есть политические силы, на которые можно опереть эти отношения. Здесь в том числе экономическая задача», — подчеркнул он. По словам политика, необходимо возобновить прямые перелеты между Россией и Черногорией. Он также призвал разрешить импорт черногорской продукции на российскую территорию.

Кнежевич положительно оценил сотрудничество России и Черногории в борьбе с COVID-19. Он рассказал, что российский препарат от коронавируса «Спутник V» поступил в страну раньше других вакцин.

Отношения между Москвой и Подгорицей ухудшились после присоединения Черногории к европейским санкциям против российской стороны в 2014 году. В 2015-м черногорские власти усилили режим ограничений против России. В ответ Москва распространила на страну продовольственное эмбарго.

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