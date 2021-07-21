В МИД заявили о намерении твердо противостоять давлению США

Отношения Москвы и Вашингтона подошли к опасной конфронтационной черте. Об этом сказано в заявлении по итогам заседания коллегии Министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что беспрецедентное двустороннее обострение спровоцировали власти США. «Россия подвергается системному давлению, к которому США подтягивают союзников, привнося в противостояние с Москвой сильный идеологический компонент», — указано в сообщении.

В ведомстве заявили о намерении российской стороны твердо противостоять враждебной политике Вашингтона для отстаивания законных интересов Москвы.

При этом в МИД напомнили, что недавняя встреча российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Женеве открыла ряд возможностей для восстановления диалога по вопросам взаимного интереса. «Разумеется, успешным такое взаимодействие может быть лишь при условии соблюдения принципов взаимного уважения, равноправия и невмешательства во внутренние дела», — подчеркнули в министерстве.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заключил, что Россия и США начали враждовать еще до начала украинского кризиса 2014 года. При этом дипломат выразил уверенность в том, что российско-американские отношения «обречены на сотрудничество». По его словам, это необходимо для решения глобальных проблем.