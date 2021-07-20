Посольство России предостерегло США от размещения гиперзвуковых ракет в Европе

Посольство России в США предупредило американские власти о возможных последствиях размещения гиперзвуковых ракет на территории Европы. Соответствующее сообщение в адрес представителя Пентагона опубликовано в официальном Twitter-аккаунте дипмиссии.

В пресс-службе посольства предостерегли, что данное решение может дестабилизировать текущее положение дел и увеличит вероятность непреднамеренного конфликта. В сообщении также подчеркивается, что короткое время полета гиперзвуковых ракет «оставит России либо мало времени, либо не оставит его совсем на принятие решения».

19 июля Минобороны России показало пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Испытания оружия состоялись в Заполярье — ракету выпустили с надводного носителя из Белого моря по мишени в Баренцевом море. После этого официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что новые российские гиперзвуковые ракеты способны нести ядерный заряд и поэтому «представляют заметную угрозу».