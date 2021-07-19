Пуск гиперзвукового «Циркона» показали на видео

Минобороны России показало видео с запуском ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков»

Минобороны России показало пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом стало известно из сообщения ведомства, оказавшегося в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Испытания оружия состоялись в Заполярье — ракету выпустили с надводного носителя из Белого моря по мишени в Баренцевом море. Таким образом, она преодолела расстояние более 350 километров. Удар был нанесен с фрегата «Адмирал Горшков».

По словам представителей силового ведомства, «Циркон» удачно поразил цель. В ходе испытаний были подтверждены тактико-технические характеристики ракеты.

Ранее стало известно, что государственные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» начнутся в августе. После применения оружия с корабля начнутся летно-конструкторские испытания «Циркона» с атомной подводной лодки «Северодвинск».