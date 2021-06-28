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Военный эксперт рассказал об уникальности «Прометея», «Сармата» и «Циркона»

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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, в чем заключается уникальность новейшей системы противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей», межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» и гиперзвуковой ракеты «Циркон», которые в ближайшем будущем поставят на боевое дежурство. Специалист в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что на данный момент ничего подобного в арсеналах других стран нет.

По словам Леонкова, С-500 «Прометей» уникален тем, что по своим характеристикам занимает промежуточное положение между комплексами противовоздушной и противоракетной обороны, как бы связывая их в единое целое. «Есть высоты и скорости, которые, например, системы противовоздушной обороны не достают, а противоракетная оборона такими вещами, как говорится, не занимается. Поэтому появление такой системы было оправдано», — подчеркнул военный эксперт.

Специалист сообщил, что с того момента, как С-500 поступит на вооружение российской армии, у России сформируется единая воздушно-космическая эшелонированная система обороны. «Мы закроем все высоты в воздушном и космическом пространстве, мы будем готовы отразить любую массированную атаку средств воздушного и космического нападения», — резюмировал Леонков.

Относительно ракеты РС-28 «Сармат» эксперт заявил: она придет на смену Р-36М «Воевода». Главная особенность этой межконтинентальной баллистической ракеты стратегического назначения заключается в том, что она способна доставить в места нахождения целей от 10 до 15 гиперзвуковых боеголовок, которые используют российскую технологию управляемого гиперзвука, сообщил специалист.

«Если мы говорим про 15-головочный вариант — это боеголовки мощностью по 450 килотонн, а если 10-головочный, то у них мощность 750 килотонн. При этом дальность поражения очень большая, что позволяет запускать ракету в любое направление, через север, юг, запад, восток — неважно, она все равно долетит до своей цели. И долетит в кратчайшие сроки», — поделился Леонков.

По его словам, ракету создавали с учетом того, что у вероятного противника в зоне пуска могут оказаться мобильные системы противоракетной обороны. Поэтому стартовый этап этой ракеты, то есть периода за который она выходит на опорную орбиту, очень короткий. «Системы противоракетной обороны вероятного противника вряд ли смогут ее остановить на этом этапе», — отметил эксперт.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» станет основным видом вооружения российского военно-морского флота, сказал Леонков. Она будет устанавливаться на все военные корабли — современные и те, которые проходят модернизацию, а также на подводные лодки.

«Для этого у нас была разработана универсальная пусковая установка. Ее сейчас устанавливают на все корабли новых проектов и на подводные лодки. Она может работать с ракетами семейства "Калибр", с ракетами "Оникс" и вот с этой гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая по своим характеристикам, конечно же, превышает все то, что у нас есть в арсенале противокорабельного вооружения. Дальность ее поражения до 1000 километров, при этом она развивает скорость порядка десяти чисел Маха. Такую ракету остановить не может никто», — сообщил эксперт.

Он убежден, что благодаря ракетному комплексу «Циркон», а также гиперзвуковому ракетному комплексу «Кинжал» зона воспрещения доступа и маневра отодвинется от российских границ порядка на две тысячи километров. В заключение Леонков подчеркнул, что «за рубежом ничего подобного нет».

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле анонсировал поставку на боевое дежурство нового уникального оружия. Он уточнил, что среди новых систем вооружения — межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей».

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