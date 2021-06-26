Американский «Апач» усилят из-за российского «Тора»

Американский ударный вертолет AH-64 Apache («Апач») нуждается в ракете класса «воздух-земля» большой дальности Long Range Precision Munition (LRPM), которая позволит ему поражать цели противника, не заходя в зону действия вражеских систем противовоздушной обороны (ПВО), пишет журнал Popular Mechanics.

Согласно американскому изданию, потенциальные противники США вроде России и Китая вооружаются все более опасными системами ПВО, что требует усиления огневой мощи AH-64 Apache. Примерами подобных комплексов называются российские «Тор» (с дальностью действия, как пишет журнал, до 15 километров) и «Панцирь» (почти 20 километров).

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«Ракета позволит Apache поражать цели на больших расстояниях и использовать дроны для обнаружения вражеских целей, позволяя вертолетам держаться на безопасной дистанции от средств ПВО противника», — уверяет издание.

Ожидается, что разработка LRPM завершится в 2028 году. Издание напоминает, что в настоящее время армия США использует на AH-64 Apache израильские ракеты Spike Non-Line of Sight (N-LOS) дальностью около 32 километров и американские AGM-114 Hellfire (почти семь километров).

В марте 2020 года журнал Vertical сообщил, что армия США выбрала компании Bell (дочерняя Textron) и Sikorsky (куплена Lockheed Martin) для создания в рамках конкурса Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) замены почти 200 многоцелевым вертолетам Bell OH-58D Kiowa и половине парка армейских McDonnell Douglas AH-64 Apache.