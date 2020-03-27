США на замену AH-64 Apache выбрали «убийцу» российской «Арматы»

Армия Соединенных Штатов выбрала компании Bell (дочерняя Textron) и Sikorsky (куплена Lockheed Martin) для создания в рамках конкурса Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) замены почти 200 многоцелевым вертолетам Bell OH-58D Kiowa и половине парка армейских McDonnell Douglas AH-64 Apache, пишет журнал Vertical.

Издание напоминает, что осенью 2023 года компании должны предоставить армии первые демонстрационные образцы вертолетов Bell 360 Invictus и Sikorsky Raider X.

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В феврале американская компания Bell выпустила в Twitter рекламный ролик, в котором вертолет 360 Invictus «убивает» перспективные российские боевые машины Т-14 и Т-15 платформы «Армата».

Всего в тендере FARA принимали участие пять компаний. Кроме Bell и Sikorsky, в конкурсе со своими предложениями были задействованы компании Boeing, AVX (в сотрудничестве с L3Harris Technologies) и Karem. Серийное производство новых вертолетов должно стартовать в 2028 году.

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