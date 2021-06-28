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Путин анонсировал постановку на боевое дежурство уникального оружия

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Фото: Alexei Druzhinin / Sputnik / Kremlin / Reuters

Новое уникальное оружие вскоре будет поставлено на боевое дежурство в России, анонсировал президент Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 28 июня.

Путин уточнил, что среди новых систем вооружения — межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей».

Глава государства также отметил, что новая госпрограмма вооружения формируется с учетом перспективных разработок ведущих научных коллективов и нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала РФ.

В мае министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России имеют оружие, которого нет ни у одной страны мира, — гиперзвуковое. Он отметил увеличение мощи российской армии.

В декабре 2019 года на боевое дежурство заступил полк Ракетных войск стратегического назначения, оснащенный новым гиперзвуковым комплексом «Авангард». Крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука. Впервые об этом уникальном оружии президент рассказал во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года.

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