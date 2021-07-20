Пентагон увидел угрозу в российских гиперзвуковых ракетах «Циркон»

Соединенные Штаты считают новое российское гиперзвуковое оружие «дестабилизирующим фактором». Об этом заявил руководитель пресс-службы Минобороны США Джон Кирби, передает ТАСС.

В частности, он указал, что ракеты «Циркон» способны нести ядерный заряд и поэтому «представляют заметную угрозу». США же, утверждает Кирби, развивают гиперзвуковое оружие, которое не может применяться в ядерном оснащении.

Также представитель военного ведомства подчеркнул, что в США помнят о «дестабилизирующей активности России в мире», в связи с чем американские власти находятся в тесном сотрудничестве с союзниками, включая НАТО.

Повод для беспокойства

19 июля Минобороны России показало пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Испытания оружия состоялись в Заполярье — ракету выпустили с надводного носителя из Белого моря по мишени в Баренцевом море. Таким образом, она преодолела расстояние более 350 километров. Удар был нанесен с фрегата «Адмирал Горшков». По словам представителей силового ведомства, «Циркон» удачно поразил цель. В ходе испытаний были подтверждены тактико-технические характеристики ракеты.

В мае председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан 1 ранга Михаил Ненашев заявил, что США может потребоваться десять лет на создание ракеты, аналогичной российскому «Циркону». По его словам, данные ракеты являются «средством защиты XXI века» и «умеют бить по наземным целям и способны уничтожить объекты НАТО в Норвегии или на Аляске».

«Циркону» прочат большое будущее

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Гиперзвуковая ракета «Циркон» станет основным видом вооружения российского военно-морского флота. Это в разговоре с «Лентой.ру» предсказал военный эксперт Алексей Леонков. Она будет устанавливаться на все военные корабли — современные и те, которые проходят модернизацию, а также на подводные лодки. Для этого в России была разработана универсальная пусковая установка, способная «работать с ракетами семейства "Калибр", с ракетами "Оникс" и вот с этой гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая по своим характеристикам, конечно же, превышает все то, что у нас есть в арсенале противокорабельного вооружения», — сообщил эксперт. Леонков пояснил, что дальность поражения «Циркона» достигает 1000 километров, при этом ракета развивает скорость порядка десяти чисел Маха. «Такую ракету остановить не может никто», — заверил он.

В свою очередь, немецкий эксперт Томас Егер указал, что «Циркон» позволит России сохранить статус сверхдержавы и защитить суверенитет, а также обеспечит переход страны на новый этап мировой политики. В частности, новые системы вооружения, включая гиперзвуковые ракеты, дадут Москве возможность не оказаться втянутой в потенциально возможный конфликт между США и Китаем.

О «Цирконе»

В феврале 2019 года, зачитывая послание Федеральному собранию, президент России Владимир Путин раскрыл характеристики гиперзвуковой морской ракеты. По словам главы государства, «Циркон» будет иметь скорость девять чисел Маха (более трех километров в секунду у поверхности Земли) и дальность полета более тысячи километров.

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Позднее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко рассказал, что «Циркон» будет устанавливаться на многоцелевых атомных подводных лодках проектов «Ясень» и «Антей», фрегатах типа «Адмирал Горшков», эсминцах проекта 23560 «Лидер», а также в ходе перевооружения крейсера проекта 1144.2 «Адмирал Нахимов».

Помимо морской версии, анонсировалось создание «Циркона» наземного базирования. Кроме того, военный эксперт Максим Климов в «Военно-промышленном курьере» заявил, что этой ракетой планируется оснастить морской многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34М («морской»), работы над которым были отложены по «нетехническим причинам».