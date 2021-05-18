В России назвали «умеющую бить» по Норвегии и Аляске ракету

США может потребоваться десять лет на создание ракеты, аналогичной российскому гиперзвуковому «Циркону», заявил РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан 1 ранга Михаил Ненашев.

По его словам, данные ракеты, называемые комментатором «средством защиты XXI века», «умеют бить по наземным целям и способны уничтожить объекты НАТО в Норвегии или на Аляске».

Материалы по теме Обратный отсчет Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?

Председатель ДПФ добавил, что в настоящее время прорабатывается вопрос об адаптации «Циркона» для ракетоносной авиации.

В феврале агентство, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что в текущем году гиперзвуковую ракету «Циркон» планируется применить с борта атомной подводной лодки (АПЛ) К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень».

В декабре 2020 года Минобороны России опубликовало на YouTube ролик с пуском гиперзвуковой ракеты «Циркон», осуществленном с фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350. Соответствующий испытательный пуск был проведен из акватории Белого моря по цели на полигоне Чижа в Архангельской области. Ракета развила скорость восемь чисел Маха и поразила береговую мишень на удалении 350 километров.