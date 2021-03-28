В Британии отреагировали на испытания «смертоносных ракет Путина» в Арктике

Президенту России Владимиру Путину удалось с успехом провести испытания своих новых «смертоносных» гиперзвуковых ракет «Циркон», которые способны достичь целей на территории США за считанные минуты. Так на прошедшие в Арктике испытания отреагировал британский таблоид Daily Express.

Всего с фрегата «Адмирал Горшков» было произведено четыре пуска «Цирконов», причем каждая ракета успешно поразила цель, «попав в яблочко», пишет издание.

Как отмечает Daily Express, подобные ракеты, способные развивать скорость выше 5 Махов и обладающие высокой маневренностью, которая затрудняет их перехват, могут существенно изменить ход будущих военных конфликтов в случае их возникновения. При этом пока Россия, а также Китай превосходят своих потенциальных западных соперников, в частности США, в области разработки ракет нового поколения, говорится в материале.

Об испытаниях «Цирконов» в Арктике стало известно 25 марта. Отмечалось, что государственные испытания данных ракет начнутся ориентировочно в мае-июне.

Ранее сообщалось, что в текущем году гиперзвуковую ракету «Циркон» планируется применить с борта атомной подводной лодки (АПЛ) К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень».

В декабре 2020 года Минобороны России опубликовало на YouTube ролик с пуском гиперзвуковой ракеты «Циркон», осуществленном с фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350. Соответствующий испытательный пуск был проведен из акватории Белого моря по цели на полигоне Чижа в Архангельской области. Ракета развила скорость 8 чисел Маха и поразила береговую мишень на удалении 350 километров.